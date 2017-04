Polyphénols

Thé : le micro-ondes préserve les vertus antioxydantes

Un chercheur australien affirme qu’il est préférable, pour la santé, de chauffer son thé au micro-ondes, plutôt que d’utiliser de l’eau bouillie.

La tradition en prend un coup. Pour les puristes du rituel du thé, les découvertes du Dr Quan Vuong, de l’université de Newcastle en Australie, devraient sonner comme une hérésie. Il affirme en effet que la meilleure manière d’exprimer les bienfaits du thé sur la santé, serait de le chauffer… au micro-ondes !

Le Dr Vuong est un spécialiste des composés bioactifs aux propriétés antioxydantes, et affirme que les micro-ondes permettraient d’activer 80 % de la caféine et de la théanine, mais surtout des polyphénols dans les thés noirs et verts. Cette propriété serait d’ailleurs valable dans tous les cas, que le thé se présente sous forme de feuilles ou de sachet.



De nombreuses vertus antioxydantes

Pourquoi privilégier cette méthode ? Parce que les polyphénols, qui représentent jusqu’à 400 mg dans une tasse de thé vert, sont des antioxydants puissants. L’un d’entre eux, l’EGCG, aurait notamment des vertus anti-cancer, notamment au niveau de bouche. Il diminuerait aussi le risque de maladies cardiovasculaires, et certaines études l’associent à une prévention contre la maladie d’Alzheimer.

Les vertus du thé vert ont été montrées, mais attention tout de même à ne pas en abuser. En effet, l’ANSES avait alerté en 2012 contre les risques sur le foie d’une consommation en trop grande quantité de thé vert, en particulier en raison de l’hépatotoxicité de l’EGCG. Une à deux tasses par jour suffiraient à apporter la quantité journalière.