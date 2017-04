Bouchons, routes barrées...

Crise cardiaque : plus de décès les jours de marathon

Les habitants des villes organisatrices de marathon ont plus de risques de mourir d'une crise cardiaque si celle-ci survient le jour de la compétition.

Mieux vaut ne pas tomber malade un jour de marathon. C’est en substance ce que conclut une étude de l’école de médecine d’Harvard (Etats-Unis) publiée dans New England Journal of Medicine. Les chercheurs ont découvert que les victimes de crise cardiaque le jour d’une compétition ont plus de risque de décéder car les ambulances mettent plus de temps pour rejoindre l’hôpital.

« Traditionnellement, nous avons concentré la préparation sanitaire et les soins d’urgences à la prise en charge des coureurs, mais notre étude suggère que les effets des marathons affectent aussi la population vivant ou se trouvant près de l’événement », indique le Pr Anupam Jena, médecin et économiste de la santé à l’université Harvard et auteur de l’étude.



4 % de décès évitables

L’équipe de recherche a analysé les dossiers médicaux des patients de plus de 65 ans victimes d’une crise cardiaque ou d’un arrêt cardiaque proche d’un des 11 marathons organisés aux Etats-Unis entre 2002 et 2012. Les chercheurs ont comparé les taux de survie des patients pris en charge le jour d’une course à ceux hospitalisé 5 semaines avant ou 5 semaines après.

Il apparaît que les malades admis à l’hôpital le jour d’un marathon sont 15 % plus susceptibles de mourir de leur crise cardiaque dans le mois qui suit que les autres patients. Ce pic de mortalité se traduit par une surmortalité de 4 % les jours de grande compétition sportive. Cela signifie que sur 100 patients traités pour un incident cardiaque, 4 vont mourir dans le mois qui suit. Des décès qui pourraient être évités, regrettent les auteurs.