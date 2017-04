Précis à 90 %

Bébé secoué : un test sanguin pour améliorer le diagnostic

Le syndrome du bébé secoué est sous-repéré en France, et dans le monde. Un test sanguin permet de détecter les hémorragies même sans symptômes clairs.

Ce geste est un aveu d'échec de la part des parents. Pour les enfants qui en sont victimes, les conséquences peuvent être très lourdes. Mais le syndrome du bébé secoué reste sous-détecté en France, et ailleurs dans le monde. Peut-être plus pour longtemps. Une équipe de l’Hôpital pour enfants de Pittsburgh (Etats-Unis) a mis au point un test sanguin. Il détecte les hémorragies intracrâniennes causées par le secouement, expliquent les auteurs dans le JAMA Pediatrics.





Un outil complémentaire

Sur le papier, les symptômes sont clairs : somnolence inhabituelle, refus de manger, vomissements mais aussi tendance à ne pas fixer le regard, rigidité du corps ou encore difficultés à respirer. Mais dans les faits, les signes ne sont pas toujours évidents. C’est ce qui explique la sous-évaluation des victimes. 180 à 200 enfants souffrent, chaque année, d’un tel syndrome en France. L’Assurance Maladie le reconnaît elle-même, ce chiffre est très certainement inférieur à la réalité.

Alors comment améliorer le diagnostic ? Les chercheurs américains proposent un nouvel outil qui devrait guider les professionnels de santé. Ce test sanguin recherche trois biomarqueurs dans l’hémoglobine. Ils reflètent la présence d’une hémorragie cérébrale. A partir d’un score élaboré en amont, les chercheurs repèrent les nourrissons qui en souffrent ou non

« Nous pensons que le test peut compléter l’examen clinique et, dans les cas où les symptômes ne sont pas clairs, aider les médecins à prendre la décision de prescrire une imagerie ou non », explique le Dr Rachel Berger, principal auteur de l’étude. Détecté plus tôt, le syndrome sera mieux pris en charge et les conséquences moins durables.