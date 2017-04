Microbiote

Avoir un chien réduit le risque d'allergie et d'obésité chez les enfants

Les enfants exposés à des chiens au cours de leurs premiers mois de vie acquièrent une flore intestinale qui les protège contre les allergies et l'obésité.

Vous ne voulez pas d’un chat ou d’un chien parce qu’il va mettre des poils partout à la maison ? Réfléchissez-y à deux fois car cela pourrait être bénéfique pour vos enfants. Une étude parue dans Microbiome révèle qu’être exposé à des animaux tôt dans la vie réduit les risques de développer des allergies et l’obésité. Cette protection serait liée à la présence de deux microbes particuliers dans l’intestin, expliquent les chercheurs de l’université de l’Alberta (Etats-Unis).

Lors de travaux précédents, l’équipe américaine a montré que les enfants exposés à des poussières et des bactéries présentes dans la fourrure et les pattes de chiens ont des taux d’asthme plus faibles que les autres enfants n’ayant pas cette compagnie à la maison. Ils avaient alors expliqué que cet environnement favorisait le développement d’une immunité précoce.

Mais les chercheurs ne savaient pas si cette protection était liée à une exposition directe de l’enfant à ces micro-organismes ou indirecte via les parents. Pour le savoir, l’équipe du Dr Anita Kozyrskyj a étudié près de 750 paires mère-enfant. Les participantes ont été recrutées lors de leur grossesse entre 2009 et 2012, et ont été suivis jusqu’au 3ème mois de l’enfant.