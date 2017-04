Maladie de la peau

Acné : des chercheurs planchent sur un vaccin

Des scientifiques américains ont découvert un anticorps dirigé contre une toxine sécrétée par la bactérie P.acnes responsable de cette maladie de la peau.

Un vaccin pourra-t-il faire disparaître l’acné, le calvaire des ados ? C’est en tout cas ce qu’espèrent des chercheurs de l’université de Californie à San Diego (Etats-Unis), explique le magazine américain Allure. En France, environ 15 millions de personnes souffrent de cette maladie dermatologique, dont 20 % de femmes adultes.

« L’acné est causée, en partie, par Propionibacterium acnes présente habituellement sur notre peau, a explique le Pr Eric Huang, le responsable des travaux. Nous ne pouvons donc pas créer un vaccin contre cette bactérie puisqu’elle peut être bonne pour nous. En revanche nous avons découvert un anticorps dirigé contre une protéine toxique sécrétée par P.acnes. Cette molécule est associée à l’inflammation menant à l’acné ».

En effet, cette maladie de la peau est une pathologie auto-inflammatoire. Elle est induite par un excès de sébum et l’infection par P.acnes. Et plus l’infection bactérienne est virulente, plus l’acné est sévère. L’idée des scientifiques américains est d’éduquer le système immunitaire afin que l’organisme arrive à mieux réguler la propagation de la bactérie. « Cette approche a la capacité de résoudre cette maladie sur le long terme », explique le Pr Huang sur le site internet de son département.