Justement, comment peut-on prévenir ce phénomène ?

Dr François-Marie Caron : La recommandation est de dormir sur le dos. Elle est impérative. Il ne faut pas que les enfants soient placés sur le ventre, en raison du risque de mort subite. Et pas non plus sur le côté car les enfants peuvent très bien tombés sur le ventre, et une fois dans cette position, ils sont incapables de bouger avant l’âge de 4 mois. Ils sont donc dans une position dangereuse. On peut le faire dormir une fois à la tête du lit et la fois suivante de l'autre côté du lit avec un mobile sur le côté pour attirer son attention. En revanche, on dort sur le dos sans oreiller et sans couverture.

Dans la journée, il faut éviter au maximum de laisser les enfants dans le fauteuil relax car ils gardent souvent la tête du même côté. Il faut aussi le faire jouer sur le ventre deux fois par jour sur un tapis d’éveil. Et puis les porter le plus souvent possible le premier mois car dans les bras ils ont moins la tête appuyé sur quelque chose.

Quelles sont les conséquences de la plagiocéphalie ?

Dr François-Marie Caron : Nous ne sommes que dans l’esthétique avec des problèmes d’orthodontie dans les cas les plus graves. La plupart du temps, cela se corrige tout seul même sans casque. Aucune preuve scientifique n’a montré une efficacité quelconque de tous les moyens luttant contre la plagiocéphalie, sauf les conseils de prévention. Avec le temps, la tête devient de plus en plus ronde.

Il y a beaucoup de commerce autour. On trouve les coussins tête plate, les matelas cocoonant. Tout ce qui s’ajoute au matelas ferme sans oreiller ni couette dans le lit est du commerce et peut même favoriser la plagiocéphalie. En outre, l’ostéopathe peut donner des conseils de positionnement à la maison mais ce n’est pas lui qui va réduire la plagiocéphalie.

Le crâne d’un enfant ne bouge pas comme cela. Mieux vaut se diriger vers un kinésithérapeute qui est un professionnel médical formé à lutter contre le torticolis.