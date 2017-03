Première cause d'infertilité, l'endométriose touche une femme sur dix, de l'adolescence à la ménopause. Cette maladie, qui empoisonne la vie quotidienne des patientes, fait l'objet d'un retard diagnostic qui peut aller jusqu'à huit ans. Pourtant, explique le Dr Erick Petit, fondateur du Centre de l'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph (Paris), des moyens simples permettent d'identifier la maladie et de la prendre en charge. Dès le plus jeune âge.