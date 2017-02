Un jeune adulte sur cinq ne vaccinerait pas son enfant si l'obligation vaccinale était levée en France. Pourtant, pour la protection de l'individu mais aussi celle de la collectivité, la vaccination reste le bouclier le plus efficace contre les grands fléaux et le retour de maladies mortelles. Pendant six mois, le Pr Alain Fischer a rencontré les Français dans le cadre de la concertation citoyenne initiée par Marisol Touraine. Nourri des arguments avancés par les pro et les anti-vaccinations, ce chercheur, professeur d'immunologie pédiatrique, membre du Collège de France a présenté une série de mesures pour changer un système qui « n'a plus aucun sens ».