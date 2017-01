Il y a encore quelques années, méditer était réservé aux religieux et à une poignée d’initiés. La curiosité de certains scientifiques ajoutée à celle de méditants a permis, en moins de vingt ans, de faire des avancées considérables pour comprendre les mécanismes cérébraux à l’oeuvre lorsque l’on médite. Dans Cerveau & Méditation (Ed. Allary), Matthieu Ricard, et son ami Wolf Singer, font dialoguer bouddhisme et neurosciences pour apporter un nouvel éclairage sur les énigmes de l’esprit humain.