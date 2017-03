Cataracte : une chirurgie simple et réalisable en ambulatoire

La cataracte correspond à une baisse de la vision de loin, ainsi qu’une vision floue, très fréquente chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Caractérisée par une opacification de la lentille de l’œil, le « cristallin », la cataracte se traite très bien avec une chirurgie simple et rapide.

Cataracte : COMPRENDRE

Des mots pour les maux

La « chambre antérieure » de l’œil est la partie constituée de la cornée, de l’iris et de l’humeur aqueuse. Elle est délimitée en arrière par le cristallin.

La « chambre postérieure » représente plus des trois quarts de l’œil. Située en arrière du cristallin, elle est composée en majeure partie du corps vitrée auquel s’ajoutent des vaisseaux sanguins, la rétine et le nerf optique.

« L’accommodation »est un phénomène qui permet à l’œil de mettre au point et de voir net de près comme de loin grâce aux modifications de courbures du cristallin.

Qu’est ce que la cataracte ?

La cataracte est une affection de l’œil qui touche la lentille d’accommodation de la vision de l’œil, le « cristallin ».

Elle consiste en une opacification progressive du cristallin qui va entraîner une diminution progressive de la vision avec un retentissement plus ou moins important sur la qualité de vie et les activités quotidiennes.

Le plus souvent, la cataracte se développe avec l’âge mais elle peut apparaître dans d’autres circonstances (traumatisme, autres maladies de l’œil…). Le diagnostic est relativement facile à faire par l’ophtalmologue et la prise en charge chirurgicale est rapide en moins d’une journée.

Comment se forme une cataracte ?

Le cristallin est une sorte de lentille de 5mm qui se situe entre les deux chambres de l’œil. Sa forme est biconvexe, c’est-à-dire bombée des deux côtés, avec une face antérieure aplatie. Le cristallin est transparent et laisse normalement passer la lumière. Grâce à sa déformabilité, il va pouvoir modifier sa courbure pour réaliser le « phénomène d’accommodation » de la vue.

Lorsqu’une cataracte se développe, le cristallin va s’opacifier partiellement ou totalement et va moins bien laisser passer la lumière.

Ce phénomène serait du au vieillissement naturel du cristallin aggravé par l’accumulation dans le temps de facteurs oxydants qui viendraient abimer sa structure.

Quels sont les signes de la cataracte ?

La cataracte est une maladie progressive qui s’installe petit à petit dans le temps. Si les signes sont d’apparition brutale, ce n’est pas une cataracte et il faut se diriger immédiatement vers un service d’urgences ophtalmologiques.

Le principal signe de la cataracte est la vision brouillée accompagnée d’une baisse de l’acuité visuelle. La vue de loin baisse avec une sorte de léger voile ou de brouillard qui empêche de distinguer correctement le contour des personnes ou des objets comme la télévision.

Ensuite l’autre signe caractéristique de la cataracte est l’éblouissement rapide à la lumière, la « photophobie ». Se rajoute à cela, d’autres altérations de la vision moins fréquentes comme la difficulté à distinguer certaines couleurs et le dédoublement de l’image, la « diplopie ». Le plus souvent les deux yeux sont touchés de façon symétrique.