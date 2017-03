L’ibuprofène aurait un impact sur le développement du fœtus au cours de la grossesse. Une étude de l’Inserm publiée dans Scientific reports montre que cet anti-inflammatoire peut perturber le système hormonal dans le testicule fœtal, ce qui peut provoquer des anomalies du tractus urogénital masculin.

Ces effets secondaires graves seraient rapportés dès les premières semaines de la grossesse. De ce fait, les chercheurs recommandent d’utiliser avec la plus grande prudence ce médicament. Accessible sans ordonnance, l’ibuprofène serait consommé par au moins un tiers des femmes enceintes.

Pour le Pr Bernard Hédon, gynécologue-obstétricien au CHU de Montpellier (Hérault) et ancien président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), ces travaux confirment les effets de ces molécules durant la grossesse. Il rappelle que ce médicament doit être évitédurant ces 9 mois et que la meilleure alternative est l'absence de médicament.



Pourquoi doit-on éviter l’ibuprofène pendant la grossesse ?

Pr Bernard Hédon : Tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais surtout l’ibuprofène, ont des effets secondaires au cours de la grossesse. Ceci est connu depuis longtemps. C’est d’abord une gêne au développement fœtal. On ne parle pas de malformations bien qu’il y ait de fortes suspicions pour certaines d’entre elles comme la non fermeture de la fente palatine et en fin de grossesse, au 3ème trimestre, la non fermeture du canal artériel, ce qui entraîne des difficultés d’adaptation à la vie aérienne pour le bébé.

Il y a donc des recommandations fortes pour éviter absolument l’ibuprofène et les anti-inflammatoires non stéroïdiens au 3ème trimestre de la grossesse. Pour le 1er et 2eme trimestre, il y avait une recommandation pour l’éviter dans la mesure, en particulier dans le cas où il n’y aurait pas de pathologie qui justifierait leur prescription. D’ailleurs, cela est une règle générale : quand un médicament n’est pas utile pour traiter une maladie il ne faut pas le prendre, et c’est particulièrement vrai pour les anti-inflammatoires.

L’étude de l’Inserm est donc une étude utile car elle vient rappeler ce que l’on savait mais peut-être pas de manière aussi forte et caractérisée que ce que l’étude met en évidence.