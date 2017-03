C’est la première cause d’infertilité chez la femme et pourtant, la maladie reste encore enfermée dans les préjugés. Tous les ans, la Journée Mondiale d'information sur l'endométriose rappelle le chemin qui reste à parcourir pour faire reconnaître une souffrance qui touche une femme sur dix en France.

Pour améliorer l’information du public et la sensibilisation des professionnels, une convention vient d’être signée entre l’Etat et les associations. Va-t-elle servir la cause des patientes ? Oui, répond le Dr Erick Petit dans l'émission L'invité santé de Pourquoidocteur . Fondateur du Centre de l'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph (Paris), ce radiologue estime que des moyens simples permettent d'identifier la maladie et de la prendre en charge.

Pour le spécialiste, les parents, les personnels de santé des milieux scolaires devraient porter une attention particulière aux premières règles des jeunes filles si elles s'avèrent douloureuses. Si cette période se traduit, par exemple, par des absences scolaires, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin.

Retrouvez l'émission l'Invité santé avec le Dr Erick Petit,

fondateur du Centre de l'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph (Paris)

diffusée le 9 mars 2017