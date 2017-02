Tylah voulait avoir un beau regard. Des sourcils joliment dessinés, d’une teinte parfaite, avec des longs cils bien noirs. A 16 ans, cette adolescente australienne a bien failli perdre la vue après une séance de coloration de cils et sourcils, et une réaction allergique carabinée.

Les faits sont relatés par le Mirror. La jeune fille, qui souhaite par ailleurs devenir esthéticienne mais risque d’être refroidie par l’aventure, s’est achetée un kit permettant de réaliser des colorations permanentes de sourcils et de cils, le « 1000 Hour’s Eyelash and Brow Dye kit ».





Au journal, elle raconte qu’elle a appliqué une petite quantité de teinture sur ses sourcils et sur ces cils, avant de ressentir une douleur intense. Dix minutes après la pose, les rougeurs sont apparues, puis, au bout d’une demi-heure, ses globes oculaires se sont mis à gonfler. Du pus coulait de ses yeux et des cloques se formaient sur ses sourcils. Tylah a été transportée à l’hôpital.

Tylah Durie, 16, almost blinded after reaction to eyebrow tint | Metro News: https://t.co/RSzHXZQbtZ