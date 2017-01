Malgré les risques liés à la chirurgie et l'atteinte d'une zone intime, la labioplastie, opération des petites lèvres, jouit d’un succès certain. En 2015, 95 000 d'entre elles ont été réalisées dans le monde. La dimension esthétique semble importante : certaines femmes semblent réellement complexées par l’apparence de leur sexe, et le recours à l'opération pourrait les aider.

« Les femmes se soucient désormais beaucoup plus de l'apparence de leur sexe », a déclaré auprès de l’AFP Nolan Karp, chirurgien à New York et membre du conseil d'administration de l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS). Le chirurgien y voit l’effet d’internet, qui aurait libéré les femmes d’un tabou. « Avant internet, combien de femmes nues une femme voyait-elle au cours de sa vie ? » D’après le chirurgien, internet permet aux femmes de comprendre la normalité.





Un sexe normalisé

Mais la définition de la normalité est compliquée. Une étude publiée en 2005 sur un échantillon réduit de 50 femmes avait en effet montré une variété énorme de morphologie du sexe, dont la longueur des petites lèvres variait de 2 à 10 cm, et leur largeur de 0,7 à 5 cm. « Il est surprenant que les chirurgiens affirment qu’une opération peut permettre d’obtenir un sexe féminin d’apparence normale », avaient alors exprimé les auteurs de l’étude.

Si l'on considère comme normaux les sexes où les petites lèvres ne débordent pas des grandes lèvres, alors seulement 20% répondent à ce critère, a expliqué le Dr Nicolas Berreni, gynécologue-obstétricien à Perpignan, lors du congrès de médecine esthétique IMCAS à Paris.

Une quête de fausse normalité d’autant plus inquiétante si le fait de tenter de s’en rapprocher comporte des risques médicaux. L’image de l’anatomie parfaite inquiète de nombreux gynécologues, qui déplorent cette vision du sexe « parfait », véhiculée notamment par les films pornographiques, et très éloignée de la réalité. Ils redoutent le recours des adolescentes à la labioplastie, alors que leur développement physique n’est pas achevé. L’opération n’est en effet pas sans risques. Le tissu cicatriciel peut être douloureux, et il y a toujours un risque d’infection et de saignements.





Gêne psychologique et fonctionnelle

Mais ce n’est pas l’essentiel des raisons des demandes d’intervention. Elle a aussi une fonction réparatrice, comme l’expliquait déjà en 2015 à Pourquoidocteur le Dr Yohann Derhy, chirurgien plastique à Paris, qui réalise entre quatre et cinq nymphoplasties par semaine. « S'il y a toujours une composante esthétique dans la demande des patientes, une gêne fonctionnelle au quotidien y est le plus souvent associée notamment dans la pratique sportive ou lors des rapports sexuels », souligne-t-il. Si certaines femmes y auraient recours sans réel besoin, pour d’autres, elle peut donc s’avérer salvatrice. Une taille excessive des petites lèvres peut entraîner des frottements douloureux sur les vêtements.