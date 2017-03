Cette année, si les dons ont effectivement reculé par rapport aux années précédentes, ils restent conséquents : 92 740 769 euros. Sur cette somme, 37,9 millions ont été recueillis grâce aux quelque 20 000 manifestations organisées dans l’Hexagone le week-end des 2 et 3 décembre. Le maintenant mythique numéro de téléphone 36 37, mais aussi internet et les dons par courrier, ont permis de rassembler plus de 51 millions, précise L'Express.