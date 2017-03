Mal de dos : les jeunes ne sont pas épargnés

Maladie du siècle, épidémie, le mal de dos pèse sur notre quotidien. Chacun de nous y été a été confronté (9 Français sur 10) et le tiers de la population (38 %) en a souffert plus de dix fois au cours de ces cinq dernières années.

Ces chiffres, issus de l’étude OpinionWay (1) réalisée pour Vexim (2) et relayés ce lundi par vos journaux, confirment l’ampleur d’un fléau qui touche principalement les femmes (61 % contre 39 % pour les hommes).



Et face à la douleur, les patients semblent privilégier… la politique de l’autruche. Un sur cinq prend son mal en patience, les autres combinent plusieurs modes de traitement. En donnant la priorité (52 %) aux antidouleurs et antalgiques par voie orale.

Dans tous les cas, le degré de satisfaction reste très modéré (22 %), surtout si la douleur est fréquente. En revanche, près de 25 % des personnes interrogées se sont déjà fait délivrer un arrêt de travail à cause d’un mal de dos.



Et cette situation ne peut que s’aggraver. D’abord, nos modes de vie sont à l’origine de le plupart des douleurs : 48 % pour la posture/position, 7 % pour le stress. Mais surtout, 8 jeunes sur dix ont déjà eu mal au dos. Un tiers d’entre eux sont restés passifs face à la douleur.

(1) Le sondage Vexim-OpinionWay a été réalisé auprès d’un échantillon de 1 009 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

(2) Vexim est une société de dispositifs médicaux spécialisée dans la microchirurgie innovante du dos.