Le village Alzheimer de Dax devrait ouvrir en 2019

Un village créé de toutes pièces pour accueillir des patients touchés par la maladie d’Alzheimer. C’est le projet que mènent le conseil départemental des Landes et l’Agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Il y a un an, les promoteurs avaient révélé que ce serait la ville de Dax qui accueillerait ce projet unique en France. L’ancien maire, Gabriel Bellocq, toujours en charge du dossier, annonce que des premières demandes arrivent déjà. Mais la construction a pris un peu de retard, et les portes de ce village pas comme les autres ne devraient pas ouvrir avant 2019, révèle Le Parisien.

« Nous voulons que les patients se sentent comme chez eux, dans un environnement qui pourra leur rappeler la vie d’autrefois », souligne Gabriel Bellocq. Tout a donc été pensé pour faciliter la vie des patients en tenant compte des spécificités de leur maladie, mais en favorisant la vie sociale. Organisé en quatre quartiers de quatre maisons (pouvant accueillir chacune 6 à 8 personnes), le village disposera de plusieurs petites places bordées de commerces. Du salon de coiffure à la petite brasserie en passant par l’épicerie, les « villageois » pourront trouver tout ce dont ils ont besoin sur place.

« L’accompagnement de cette maladie à base de traitements médicamenteux semble patiner depuis pas mal de temps. Les chercheurs expliquent aujourd’hui que le bien-être peut être très efficace pour combattre les effets d’Alzheimer », relève Françoise Diris, présidente de France Alzheimer dans les Landes. Elle rapporte ainsi que les malades vivant dans un village Alzheimer néerlandais aurait une espérance de vie plus longue que la moyenne observée pour cette pathologie : « C’est une motivation supplémentaire pour s’engager à fond ! »

L’association sera en effet partie prenante de cette expérimentation. Une centaine de bénévoles devraient s’intégrer à l’équipe soignante, qui comptera autant de professionnels que de patients : 120. Mais pour faire de ce village un lieu innovant en matière de prise en charge, pas de blouse blanche pour les soignants ! Autre engagement des promoteurs, et pas des moindres : garantir une accessibilité la plus large possible. Le tarif de la journée ne devrait pas dépasser 60 euros, soit bien moins que dans la plupart des établissements spécialisés classiques.