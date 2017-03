Handicap : l'appel de personnalités aux candidats à la présidentielle

C'était un mot malheureux. Un de plus prononcé sur le plateau du 20 h de Laurent Delahousse, le 5 mars dernier. Réagissant au départ de plusieurs membres de sa garde rapprochée, François Fillon répéta à trois reprises : « Je ne suis pas autiste ».

Des propos qui ont enflammé la toile, mais qui illustrent surtout la vision étriquée du politique sur le handicap. D’ailleurs, le sujet occupe entre 1 et 10 secondes sur 1h30 lors des meetings des candidats à la présidentielle, remarque Philippe Croizon dans les colonnes du Parisien.



Amputé des membres, l’homme s’est notamment illustré en reliant les cinq continents. Mais cette fois, ce handicapé s’est attelé à un nouveau combat tout aussi redoutable. Comme lui, ils sont 12 millions d’électeurs, accidentés de la vie, à vouloir sensibiliser les politiques à leur situation.

Philippe Croizon et seize personnalités ont adressé une lettre ouverte aux politiques avec des propositions de mesures concrètes. Dominique Farrugia, Gilbert Montagné et bien d’autres se sont réunis au sein d’un collectif « pour rendre visibles les revendications des associations spécialisées », rappelle le quotidien.

8 000 adultes et enfants sont exilés en Belgique faute de place dans les établissements médico-sociaux en France. 47 000 personnes sont sans prise en charge.



« Le monde des valides et des non valides ne se côtoient pas beaucoup », observe Grand Corps Malade, signataire de l’appel, dont le film Patients remplit les salles de cinéma. Preuve que le regard de la société sur le handicap évolue. Les succès d’Intouchables ou de La Famille Bélier l’attestent.

Il reste donc à orienter celui des hommes et femmes qui nous gouvernent. Mélanie va peut-être les convaincre. Ce soir, cette jeune trisomique va réaliser son rêve : présenter la météo dans le journal de 20 h de France 2. Elle a reçu le soutien de 100 000 internautes pour y parvenir. N’en doutons, pas, elle annoncera une embellie dans le ciel pour la journée de demain.