Le cancer fait peur aux ados

Preuve qu’il s’est installé dans notre vie, le cancer effraie les parents et leurs enfants. Le sondage réalisé par OpinionWay (1) pour le compte de la Ligue contre le cancer révèle que 74 % des adolescents ont peur de la maladie, que ce soit pour eux-mêmes (50 %) ou pour leurs parents (68 %).

Le cancer n’a pas d’âge, scande à l’unisson (96 %) la jeune génération, même si, dans les faits, rappelle l’AFP, les seniors sont beaucoup plus touchés. Sur les 385 000 nouveaux cas annuels, 1 700 touchent les moins de 15 ans et 800 les adolescents de moins de 19 ans.



Alors que s’ouvre la Semaine nationale de lutte contre le cancer, cette enquête souligne que les campagnes sur les cancers doivent également sensibiliser les jeunes. D’ailleurs, un sur deux s’estime mal informé. Certes, ils citent le tabac comme premier facteur de risque (94 %) mais il sous-estiment encore l’impact du mode de vie (alimentation, activité physique).

Enfin, pour la plupart des jeunes interrogés, la maladie est une histoire familiale. 76 % des cancers seraient, selon eux, attribuables à la génétique, alors que son poids est mineur.



Cette peur manifestée à travers ce sondage n’empêche pas la confiance : 8 ados sur dix considèrent que l’on peut guérir du cancer.



(1) Sondage réalisé du 1er au 6 mars sur un échantillon de 504 jeunes âgés de 15 à 18 ans, représentatif de cette population.