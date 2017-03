L'Afise, association qui fédère les industries de la détergence, de l'entretien et des produits d'hygiène industrielle a réagi. « Notre secteur est très réglementé », déclare la déléguée générale de l'association, Valérie Lucas, dans les colonnes de Ouest-France. Elle précise que les industriels « tirent vers le haut » pour que les produits « soient de plus en plus respectueux de l'environnement et de la santé ».



Efforts louables mais pas suffisants pour 60 Millions de Consommateurs, qui souligne qu'au-delà de leur composition, l'étiquetage des produits ménagers en spray est largement insuffisant. Les consommateurs ne seraient, selon l'association, pas suffisamment mis en garde sur les risques associés à l'utilisation de ces produits. Deux tiers des marques tricheraient même, en rétrécissant la taille des pictogrammes obligatoires, afin de ne « pas effrayer les consommateurs » ! Encore une fois, il convient de rappeler que le moyen le plus simple d'assainir l'air de son logement consiste à ouvrir ses fenêtres, tous les jours une dizaine de minutes. Bon pour la santé... et le porte-monnaie !

