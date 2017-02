Dengue : alerte sanitaire en Nouvelle-Calédonie

« La dengue tue en silence », rappelle le slogan, mais les autorités de Nouvelle-Calédonie mettent le paquet pour se faire entendre. « Nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire absolue », a déclaré le Dr Tristan Derycke, adjoint au maire de Nouméa.

En un mois, l’épidémie de dengue qui sévit sur le "caillou" a déjà tué deux personnes. « Dans les deux cas, il s'agissait de jeunes femmes sans antécédents médicaux, qui n'avaient pas voyagé au cours des trois semaines précédentes et qui ont succombé en quelques jours au virus, précise l’AFP.



Depuis le début de l’année, tous les quartiers ou presque de Nouméa sont touchés. Avec 344 cas, la capitale comptabilise près de la moitié des personnes atteintes sur l’île (615).



Les autorités sanitaires redoutent une épidémie majeure, d’autant que trois sérotypes de dengue sur quatre sont en circulation.

Elles ont donc mis en place un plan d’urgence en intensifiant la lutte anti-vectorielle. Mais les insecticides chimiques, comme la deltaméthrine, montrent leur limite, écrivent vos quotidiens. De plus en plus de moustiques ont développé des résistances à ces agents destructeurs.

La municipalité mise également sur le travail de terrain de ses agents pour détruire les gîtes larvaires et fait appel au sens civique des habitants pour chasser les moustiques qui trouvent refuge dans les jardins pour se reproduire.



Des mesures de secours en attendant une solution plus durable. Il s’agit d'une éradication des moustiques, reposant sur l'introduction d'une bactérie (wolbachia). Développé avec le concours de l'université Monash (Melbourne, Australie), ce programme devrait conduire à l’élimination de la dengue à Nouméa en 2019.