Pourquoidocteur

L'asthme nous concerne tous. Directement, ou via un membre de la famille, de l'entourage, un ami... Il touche presque une personne sur dix, et son incidence est en forte hausse.

La maladie progresse, mais ne fait pas toujours peur. Pourtant, l'asthme tue 1000 personnes par an en France, et souvent des patients jeunes, enfants ou adolescents, même asthmatiques légers. Se sentir bien ne veut pas dire que la maladie, chronique, a disparu. De nombreux patients bénéficient de rémissions, notamment après l'adolescence, mais on ne guérit pas de l'asthme, et il peut revenir brutalement.

Dans ce numéro, la rédaction du Supplément propose des clés de compréhension, et les règles à respecter pour vivre son asthme sans danger, et avec le moins de gêne possible.