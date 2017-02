Pourquoidocteur

Le monde de la cancérologie vit une révolution sans précédent. Après l'essor des thérapies ciblées, l'immunothérapie s'impose aujourd'hui dans l'arsenal thérapeutique. Mais améliorer la prise en charge des patients ne se réduit pas à une meilleure offre thérapeutique. La loi a elle aussi évolué – de manière moins spectaculaire – pour mieux prendre en compte l’impact de la maladie dans le quotidien des patients. Droit à l’oubli, aménagements en entreprises, soutien aux aidants : la voix des associations et des malades a porté. Et c’est sans doute là que réside l’autre révolution : la place du

patient a changé. Il est aujourd’hui au centre de sa prise en charge, partenaire de l’équipe soignante et véritable acteur de sa maladie.