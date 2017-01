Pourquoidocteur

Les labels bio garantissent-ils une réduction de l'utilisation de pesticides et d'engrais, ou plus encore, des cultures éco-responsables et éthiques ? Sont-ils meilleurs ? Valent-ils vraiment le coup de payer plus cher ? Entre environnement, santé des consommateurs et des agriculteurs, et qualité des produits alimentaires, les produits bio interrogent. Alors, bio ou pas? Le Supplément propose, dans ce numéro, des éléments de réponse qui aideront le consommateur à choisir de manière plus éclairée.