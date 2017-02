Avec modération

Saint-Valentin : faites l'humour, pas la guerre

L’humour est déclaré dans le couple. Mais pour quoi faire, l’amour ou bien la guerre ?

L’humour est l’une des premières qualités attendues sur les profils consultés en ligne. Dans un bulletin de Meetic, on n’hésite pas à conseiller la plaisanterie pour mieux attirer le chaland, il faut éviter les annonces plates, trop sérieuses et interpeller. Exemple : « au lieu de polémiquer sur votre amour du chocolat (tout le monde s’en moque), précisez qu’il vous faudrait un homme qui aime les formes (parce que vous aimez le chocolat)… Comme dans la vie, l’humour est une arme de séduction massive et vous ne devez surtout pas hésiter à l’utiliser », dixit le site de rencontre.

Bien après les premiers temps de la séduction, l’humour reste un atout dans le couple et parfois même un véritable gage de « durabilité » lors qu’il traduit une connivence à deux et une bonne communication.

Un facteur de complicité…

« Rire est une chose, mais rire ensemble en est une autre. Il faut avoir le même humour pour s’entendre, c’est une alchimie dans le couple qui ne s’explique pas et qui peut durer même quand le couple est brisé ! », observe Fabienne Kraemer, psychanalyste et thérapeute de couple, auteur de Je prends soin de mon couple (PUF).

Rire des mêmes histoires allège sacrément le quotidien ». L’humour permet aussi de transmettre certains messages en douceur. Dans les disputes, un bon trait d’esprit peut remettre de la parole et du sens là où les mots ont dérapé et dépassé la pensée. Même dans les situations les plus difficiles, une petite blague peut désamorcer la peur, relativiser l’angoisse et mettre celle-ci à distance.

Ainsi, une infirmière rapporte cette histoire merveilleuse : « En chimiothérapie, alors qu’une patiente recevait le goutte-à-goutte, son mari est arrivé, s’est affalé sur le fauteuil avec de grands soupirs et a demandé s’il n’y aurait pas un peu pour lui aussi, pfff, il était exténué. Tout le monde a éclaté de rire, y compris sa femme ! ».

…Et une fuite en avant

Mais quand la boutade devient un mode de communication systématique, elle peut s’avérer une source d’ennui, de fatigue, voire de conflits. Vous demandez à votre cher et tendre s’il vous aime, et il répond toujours par une pirouette, ça finit par agacer ! « L’humour en boucle est alors avancé à la place de l’échange et du dialogue, explique Fabienne Kraemer. Il met de côté les émotions et vient là pour occulter le malaise installé dans le couple ».

Rire pour faire la guerre

Il arrive aussi que l’humour ne soit plus utilisé pour rire ensemble mais pour attaquer le conjoint. C’est alors une forme de moquerie et de dérision, voire de dénigrement ou de règlement de compte. Et là, ce n’est plus drôle du tout ! « Certains profitent de cette arme pour faire passer des messages d’une violence inouïe, comme ça, l’air de rien.

Ils peuvent manifester une réelle malveillance, constate Fabienne Kraemer dans le secret des consultations. L’argument qu’ils avancent « ce n’est rien, je plaisante ! ». Mais plaisanter ainsi n’a rien d’innocent, il y a toujours un fond de vérité, en tout cas de message implicite sous-jacent. Généralement, on en profite pour appuyer là où ça fait mal ».

L’humour bienveillant

Quand on balance toujours les mêmes plaisanteries à l’autre, la bienveillance serait de se demander sincèrement pourquoi nous agissons ainsi. Ce serait de savoir taire sa moquerie et renoncer à un bon mot s’il le faut. Ce serait de se souvenir du temps où nos parents nous titillaient eux aussi avec les mêmes blagues sans importance. Des décennies plus tard, ces blagues restent pourtant bien vivaces et appuient encore là où ça fait mal. L’humour peut avoir un goût amer. Utilisons-le pour le meilleur !

Petites scènes de la vie conjugale



« Un jour, j’ai trouvé Marion les cheveux ébouriffés dans le couloir après les avoir lavés, raconte son mari. Devant ma surprise, elle a répondu, « ce n’est rien, je viens de les éplucher » ! Marion est capable au saut du lit de vous faire pendre des lanternes colorées à quatre mètres du sol pour voir l’effet que ça fait. Tirer la table, mettre un escabeau dessus, essayer de pendre les objets, trouver que finalement c’est encombrant et retourner tranquillement prendre son café. J’adore ce côté décalé, ça enchante tous les instants ».

Dans l’une de ses chroniques, Pierre Desproges interpelle sa femme : « Hier, j’ai dit à mon épouse : « Tu sais, mon amour, si un jour je te trompe, ce sera pour une autre femme. Une femme pas comme les autres. Une femme avec le sens de l’humour. » Et vous savez ce qu’à fait ma femme ? Elle a rit ! Ma femme a de l’humour ! ».