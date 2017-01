Alcôve, sexe & argent

Les riches seraient plus épanouis au lit

Amour, sexualité, argent, font davantage « bon ménage » qu’on ne pourrait l’imaginer. Etudes à l’appui pour s'en assurer.

L’influence de l’argent sur la sexualité du couple semble avoir inspiré les chercheurs. On parle bien ici de vrais couples et non de relations tarifées avec un partenaire de passage.

En 2009, une étude espagnole faisait son petit effet. Et confirmait une fois encore qu’on ne prête qu’aux riches. Après avoir interrogé 9850 personnes, les chercheurs de l’Agence de santé publique de Barcelone établissaient une corrélation très nette entre le statut social et la satisfaction sexuelle. « Les personnes de statut économique moins aisé affirment être moins satisfaites sexuellement, indiquait la directrice de l’étude Dolores Ruiz. C’est particulièrement évident chez les femmes qui semblent plus influencées par le facteur argent ».



Etonnant ? Pas tant que cela. Pour le thérapeute de couple Bernard Prieur, co-auteur avec Nicole Prieur de La famille, l’argent, l’amour ( Albin Michel), « L’argent permet d’être et d’avoir, il permet de s’offrir du temps et de la liberté, des week-ends à deux en amoureux dans des conditions idéales. Il permet aussi de se rendre plus beau et plus séduisant grâce à la chirurgie esthétique ou de beaux vêtements. Quand l’argent est au service de l’être, l’expression du bonheur est plus forte ».

Orgasme et compte en banque

Une étude chinoise révèle cette fois que les femmes ont plus d’orgasmes avec un partenaire de niveau social plus élevé. L’étude (1) porte sur 1534 femmes avec leur mari ou leur compagnon. « Nous avons découvert que plus le revenu était élevé, plus le nombre d’orgasmes et la satisfaction sexuelle l’étaient aussi », rapporte le Dr Thomas Pollet dans le Journal Evolution and Human Behaviour. L’argent et ce qui va avec, la réussite et le succès, seraient donc des ingrédients non négligeables de la sexualité. « La femme rassurée par un niveau social élevé, enveloppée d’un fort sentiment de protection, s’autorise la confiance et lâche prise, ce qui est une condition nécessaire de l’orgasme, reconnaît Bernard Prieur. Sans doute faut-il aussi rappeler que l’alliance d’une femme avec un homme plus riche est admise par la famille et la société. Pas de conflit de valeur ou de loyauté. Cela influe très certainement sur l’épanouissement sexuel de la femme comme celui de l’homme. »

Amour tarifé ou pas

Dans le très joli film La source des femmes, le sexe est clairement montré comme une monnaie d’échange dans le couple. Les femmes feront la grève de l’amour tant que leur mari ne les aidera pas à porter l’eau de la source. On est ici dans une forme d’échange économique dont le sexe est la monnaie. On sait bien que ce dernier est souvent l’enjeu de règlement de compte ou de réconciliation sur l’oreiller, c’est donc une monnaie… parmi d’autres évidemment.

« Il existe en réalité plusieurs valeurs qui participent à « l’économie cachée » du couple, observe Bernard Prieur : la reconnaissance, le sentiment d’acceptation, la générosité, la solidarité ou les qualités inverses, la mesquinerie, la dépréciation…Tout cela va entraîner certains jeux relationnels avec des répercussions sexuelles. Dans l’amour tarifé, les enjeux sont plus simples, on paye pour sa jouissance et un amour sans engagement. On satisfait son désir sans s’intéresser à celui de l’autre. La relation d’emprise entrave la relation d’amour ».

Sexe, argent, pulsions et fantasmes

Liberté, emprise, jouissance, fascination, désir, puissance, pouvoir… Tous ces mots se rapportent au sexe comme à l’argent. Il arrive parfois que l’un vienne compenser l’autre. Même si les riches semblent plus épanouis sexuellement comme le montrent les études citées, ils ne le sont pas tous non plus. « Souvent on se console avec la puissance et l’argent d’une relation plus pauvre dans le domaine sexuel », constate aussi Bernard Prieur, dans le secret des consultations.L



L’épanouissement sexuel repose sur un échange. On se donne, on se reprend, on est altruiste ou égoïste, on pense à soi ou bien à l’autre. Pour que la relation soit satisfaisante et complète, il faut de « l’égoïsme partagé », selon l’expression du sexologue Sylvain Mimoun. La générosité entre deux partenaires n’est pas un don gratuit, c’est un altruisme qui rapporte aux deux.

(1) The Chinese Health and Family Life Survey, 2009