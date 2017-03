Des essais chez l'homme dans 2 ans

En outre, la protéine protège les zones du cerveau les plus affectées par le manque d’oxygène provoqué par l’AVC. Ces régions sont généralement considérées comme irréparables du fait de la mort rapide des neurones. Résultats : les rats traités ont récupéré bien plus vite que les cobayes non traités. Grâce à la protéine Hi1a, des fonctions normalement perdues ont pu être restaurées. « Cette première mondiale nous aidera à proposer de meilleures perspectives aux patients victimes d’un AVC en limitant l’atteinte cérébral et le handicap causé par ce grave traumatisme », espère le Pr King.

L’équipe s’apprête maintenant à tester cette molécule chez l’homme. Les essais cliniques devraient être lancés dans les 2 prochaines années. Des travaux qui suscitent l’espoir. « Un médicament neuroprotecteur sûr et efficace pourrait être donné aux patients dans l’ambulance avant leur arrivée à l’hôpital, ce qui augmenterait le nombre de patients pouvant être pris en charge », commente le Pr Stephen Davis, directeur du centre de neurologie au Royal Melbourne Hospital (Australie).

En France, un personne est victime d’un AVC toutes les 4 minutes. Avec 40 000 morts par an, l’AVC est la 1ère cause de décès chez les femmes et la 3ème chez les hommes. Pour les survivants, 30 000 chaque année environ, les séquelles sont lourdes et handicapantes.