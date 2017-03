Maladie d'Alzheimer

Démence : dormir plus de 9 heures par nuit est un signe précoce

Les adultes qui dorment plus que 9 heures par nuit et sont peu diplômés ont un risque multiplié par 6 de développer une démence dans les 10 ans.

Etre un gros dormeur expose à un risque accru de démence, rapporte une étude publiée fin février dans Neurology. Les chercheurs de l’école de médecine de l’université de Boston ont observé que les personnes dormant plus de 9 heures par nuit ont un risque multiplié par 2 de développer ce syndrome neurologique dans les 10 ans qui suivent.

Ces travaux se sont appuyés sur l’une des plus grandes et plus anciennes cohortes, dite de Framingham. Dans cette petite ville non loin de Boston, les habitants volontaires et leur descendance sont suivis depuis 1947. A l’origine, l’objectif était d’évaluer l’effet du cholestérol sur les maladies cardiovasculaires comme l’accident vasculaire cérébral ou l’infarctus du myocarde. C’est à partir des années 1980 que les participants ont été surveillés, en continu, pour diagnostiquer l’apparition de démence.

Pour les besoins de cette étude, plus de 2 000 participants âgés en moyenne de 72 ans ont été questionnés sur leur sommeil, et en particulier le nombre d’heures passées à dormir chaque nuit. Ils ont ensuite été suivis pendant 10 ans. Au cours de cette période, 234 personnes ont développé une démence, dont la maladie d’Alzheimer.



Le poids des inégalités sociales

« Les volontaires non-bacheliers qui dorment plus de 9 heures par nuit ont 6 fois plus de risques de développer une démence dans les 10 ans que les volontaires dormant peu, a indiqué le Pr Sudha Seshadri, neurologue et auteur de l’étude. Ces résultats suggèrent qu’avoir un bon niveau d’éducation protège contre la démence même en cas de longues nuit ».

De fait, l’étude met en avant que les moins diplômés sont les plus vulnérables. Un résultat qui confirme une étude parue en février 2016 menée elle aussi sur la cohorte Framingham. Une équipe de l’université de Bordeaux/Inserm et de l’université de Boston avait montré une baisse continue de 20 % des nouveaux cas de démence depuis les années 1950 mais seulement chez les personnes ayant un haut niveau d’étude. Les chercheurs supposaient alors que les études supérieures pouvaient jouer un rôle protecteur.