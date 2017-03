Recommandations de l'OMS

Fièvre jaune au Brésil : les nouvelles recommandations de l'OMS

La vaccination contre la fièvre jaune est recommandée pour les voyageurs internationaux se rendant dans les zones rurales des États de Rio de Janeiro et de São Paulo.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a recommandé ce lundi aux voyageurs qui ont prévu de se rendre dans les zones rurales des États de Rio de Janeiro et de São Paulo de se faire vacciner contre la fièvre jaune. Les autorités sanitaires brésiliennes sont en effet toujours mobilisées pour tenter de contenir une propagation du virus dans le sud-est du pays.

La nouvelle recommandation n'inclut toutefois pas les touristes ayant prévu de se rendre dans les villes de Rio et Sao Paulo, les deux plus grandes zones urbaines du Brésil, et les capitales de ces deux Etats. En guise d'avertissement aux voyageurs imprudents, le ministère de la Santé brésilien ne cesse de rappeler qu’au moins 137 personnes sont mortes des suites de la fièvre jaune depuis décembre 2016.





Un retour inexpliqué

A ce stade, les scientifiques ne savent pas comment la fièvre jaune a fait un retour dans ce pays où elle était presque éradiquée.

La situation sanitaire inquiète d'autant plus les autorités brésiliennes que la pathologie est loin d’être anodine. Elle provoque en effet des douleurs musculaires et de la fièvre. Mais aussi, des complications comme la jaunisse ou une insuffisance rénale. Ainsi, elle a été longtemps l'une des maladies tropicales parmi les plus mortelles.