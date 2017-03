A la maison et en institut

Epilation définitive : l'Anses alerte sur les effets secondaires nombreux

L'Anses relève des effets indésirables de plus en plus fréquents lors de l'utilisation professionnelle ou à domicile d'appareils d'épilation et de lipolyse.

Les appareils d’épilation définitive et de lipolyse ne sont pas sans danger, alerte un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail (Anses). Ces appareils utilisant des lasers ou la lumière pulsée pour éliminer les poils ou la cellulite peuvent provoquer des brûlures, des douleurs ou encore des atteintes oculaires. Des effets indésirables d’autant plus importants à prendre en compte que ces actes sont en constante augmentation aussi bien à la maison que dans les cabinets médicaux et en instituts de beauté, relève l’agence.

Une forte croissance stimulée par la variété des appareils et des technologies déployés sur le marché (laser, ultrasons, radiofréquence, froid…). « Or, hormis pour certains appareils à laser réservés à un usage professionnel, la mise sur le marché des appareils à visée esthétique n’est pas encadrée au regard de leurs effets potentiels sur la santé », indique l’Anses.

Des brûlures parfois graves

Et pourtant, des effets indésirables légers sont systématiquement rapportés dans les études analysées dans le cadre de cette expertise. Concernant les appareils d’épilation, des réactions inflammatoires immédiates et localisées sont observées. Ces inflammations sont de faible intensité et disparaissent rapidement. Des sensations de brûlures pendant la séance sont également signalées. Plus grave, des brûlures cutanées profondes et des brûlures oculaires sont rapportés en cas d’usage inadapté des appareils. Les atteintes des yeux peuvent s’expliquer par le non-port de lunettes protectrices spécifiques.