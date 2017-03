Rapport de l'Agence de biomédecine

Greffe : près de 23 000 patients sur liste d'attente en 2016

L'activité de greffe d'organes continue de progresser en France. L'an dernier, 5 891 organes ont été greffés, soit une hausse de 2,5 % par rapport à 2015.

Le don d’organes continue de progresser en France en 2016, selon les chiffres préliminaires dévoilés ce lundi 20 mars par l’Agence de la biomédecine. L’an dernier, 5 891 greffes ont été réalisées, soit 152 opérations de plus qu'en 2015. L’objectif de 5 700 transplantations annuelles est donc dépassé. « Cela a notamment été possible grâce à la générosité des donneurs, à la mobilisation quotidienne des équipes hospitalières spécifiquement formées et au soutien des associations », se félicite l’Agence de la biomédecine.

Au cours des 5 dernières années, l’activité de greffe a augmenté de 17 %. Une croissance permise par le développement du don du vivant et la greffe à partir de donneurs décédés d’un arrêt cardiaque après limitation ou arrêt des soins (protocole Maastricht III).



De nouvelle sources de greffons

En effet, cette diversification des sources de prélèvements permet de greffer un plus grand nombre de malades. Ainsi en 2016, sur plus de 3 600 greffes rénales, 576 ont été effectuées à partir de donneurs vivants, contre 547 en 2015. Seul bémol : la greffe de foie a partir de donneur vivant diminue. Cinq greffes ont été réalisées l’an dernier contre 15 l’année précédente.

Par ailleurs, l’Agence de biomédecine indique que le prélèvement dans le cadre de Maastricht III, initié en 2014, a permis 114 greffes en 2016. « A ce jour, 10 hôpitaux sont autorisés à réaliser ce type de prélèvements en France », précise l’Agence.