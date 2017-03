Cochon sauvage, tapir et capybara

Rien de bien sorcier pour expliquer l’excellente santé des Tsimane. Cette tribu est active la majeure partie de la journée. La sédentarité occupe la moitié du temps des sociétés modernes, contre 10 % chez ce peuple traditionnel. En moyenne, les hommes sont actifs 6 à 7 heures par jour, les femmes 4 à 6 heures.

Pas sédentaires, donc, mais aussi irréprochables sur le plan alimentaire. 72 % du régime Tsimane se compose de glucides non transformés et riches en fibre. Riz, banane plantain, manioc, noix et fruits représentent ainsi la base des repas. S’y ajoutent des protéines animales – cochon sauvage, tapir et capybara par exemple. Piranhas et poisson-chat font souvent une apparition dans le menu. Enfin, 38 grammes de graisses sont absorbés par jour mais les graisses saturées ne représentent que 11 grammes.





La modernité menaçante

C’est donc sans surprise que les chercheurs ont observé l’absence de décès par infarctus au sein des villages Tsimane. L’inflammation, en revanche, est élevée chez la moitié des volontaires. « L’inflammation est courante chez les Tsimane, mais pas associée à un risque accru de maladie cardiaque, et peut être la conclusion de nombreuses infections », estime le Pr Randall Thompson, cardiologue au Saint Luke's Mid America Heart Institute (Etats-Unis).

Mais le mode de vie occidental, de plus en plus présent chez les Tsimane, menace cette exception mondiale. Le tabac, par exemple, est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. « Au cours des cinq dernières années, de nouvelles routes et l’introduction de canoës motorisés ont augmenté l’accès au marché de la ville voisine de manière marquée, et donc l’achat de sucre et d’huile de cuisson », ajoute le Dr Ben Trumble, de l’université d’Etat de l’Arizona (Etats-Unis). Des éléments qui viennent interférer avec le mode de vie traditionnel des Tsimane, et qui pourraient leur coûter leur si bonne santé cardiovasculaire.