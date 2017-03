Epidémie de H7N9

Grippe aviaire : la Chine placée sous haute surveillance

Les autorités sanitaires internationales demandent à la Chine de renforcer ses mesures de contrôle et de surveillance pour enrayer l'épidémie de grippe aviaire.

Alors que la Chine met tout en œuvre pour enrayer une épidémie de grippe aviaire, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) prônent des contrôles renforcés. Les agences internationales s’inquiètent de la recrudescence d’une souche H7N9 hautement pathogène, et capable d’infecter les hommes.

Depuis le début de l’année, 161 personnes sont mortes des suites d’une infection par ce virus. Un nombre bien plus élevé que les années précédentes. « Selon certaines estimations, au début du mois de mars 2017, les cas humains liés au virus A(H7N9) ont dépassé ceux liés aux autres types de virus de l'influenza aviaire réunis (H5N1, H5N6, etc...) », indiquent-elles.

Les principales victimes sont les éleveurs et les clients se rendant sur des marchés de volailles vivantes. Les autorités chinoises réalisent fréquemment des tests dans ces marchés ou les élevages. Mais la surveillance du virus H7N9 est complexe car jusqu’à maintenant les animaux infectés présentaient peu de symptômes. L’apparition d’une mutation a changé la donne : cette nouvelle souche tue en moins de 48h les volailles.