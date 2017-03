Des populations vulnérables

Les données épidémiologiques indiquent par ailleurs que la propagation de la maladie s’accélère entre mi-février et mi-mars dans ces régions. Pour l’agence onusienne, il est possible que le cycle de transmission du virus ait changé. Les experts supposent que de nouvelles espèces de moustique participeraient à l’épidémie. Ils n’écartent pas non plus le rôle joué par des singes contaminés. Les moustiques se nourrissent aussi bien de cet animal que de l’homme, ce qui accroît les risques de contamination.

De son côté, le ministère brésilien de la santé ajoute que dans ces états la population n’est pas vaccinée puisque peu confrontée à ce virus. Une absence de protection qui a favorisé l’épidémie. Avec ces dizaines millions de doses commandées, notamment en France, les autorités brésiliennes espèrent enrayer la transmission du virus.

Chaque année dans le monde, quelque 200 000 cas de fièvre jaune sont recensés, et 30 000 décès lui sont attribués. Elle débute par une fièvre, des frissons, des maux de tête et des courbatures. Des symptômes similaires à une grippe ou la dengue. Dans les formes graves, une jaunisse apparaît accompagnée de vomissement de sang noirâtre. Dans ces cas-là, la mort survient dans 50 à 80 % après un coma. Il n’existe aucun traitement spécifique. Les survivants de la fièvre jaune sont immunisés à vie.