Hygiène de vie

Hypertension : une aide en ligne aussi efficace que l'ajout d'un traitement

Grâce à des outils multimédias et interactifs, des patients atteints d'hypertension ont réussi à réduire leur pression artérielle en adoptant un mode de vie plus sain.

Internet peut aider les patients hypertendus à faire baisser leur pression artérielle, assure une étude présentée ce samedi 18 mars au congrès de la Société américaine de cardiologie. Les chercheurs de l’université de Toronto (Canada) montrent en effet que l’accès à des outils multimédias et des conseils en ligne ont été bénéfiques à des malades sous traitements.

Pour mener leurs travaux, l’équipe canadienne a suivi durant un an 264 patients âgés en moyenne de 57 ans. Les trois-quarts étaient caucasiens et plus de la moitié des volontaires étaient des femmes. De manière aléatoire, ils ont été assignés au groupe allant recevoir un soutien via internet ou au groupe contrôle.

Outils interactifs

A l’entrée dans l’essai, les patients avaient une tension d’environ 140/90 mm Hg (une pression artérielle normale doit être inférieure). Environ 15 % des participants avaient une tension plus élevée (160/100) et plus de 80 % recevaient un traitement contre l’hypertension.

Au cours des 4 premiers mois, tous les volontaires des deux groupes ont reçu des mails une fois par semaine, puis une fois toutes les deux semaines les 4 mois suivants. L’envoi des courriels a ensuite été mensualisé pour les 4 derniers mois. Dans le premier groupe, les mails contenaient des liens vers une aide en ligne et des outils interactifs pour les motiver à mieux manger, bouger et adopter un mode de vie sain. L’autre groupe a reçu quant à lui de simples informations sur les pathologies cardiaques et les comportements à adopter pour réduire la pression artérielle.