Un voyage prévu dans l’espace

Concrètement, les Allemands ont élaboré une urine spécifique, en partie humaine et en partie synthétique. Cela leur permet de contrôler précisément la composition du liquide. De la pierre ponce abrite des bactéries capables de « digérer » l’urine et convertir l’ammoniaque qu’elle contient en nitrites et sels de nitrates. Voilà l’engrais.

Reste maintenant à confirmer ces résultats dans des conditions aussi proches de la vie sur Mars que possible. La NASA a lancé les recherches sur la pomme de terre dans un centre au sud du Pérou, au cœur du désert de la Pampa de la Joya, où le sol est très proche de celui de la planète rouge.

L’Agence spatiale allemande, elle, parie sur un partenariat avec Space-X. Elle prévoit de lancer un satellite peuplé de plusieurs petites serres et de 16 caméras. A 600 km d’altitude, les tomates seront soumises à une gravité lunaire, puis martienne, sous l’œil attentif des chercheurs. Ils y germeront et pousseront à l’aide d’un éclairage LED qui simulera l’alternance entre jour et nuit.

« La ligne d’arrivée est en vue, se félicite la DLR dans un communiqué paru en 2016. Le satellite et sa cargaison scientifiques décolleront à bord du Falcon 9 au deuxième semestre de 2017. » L’histoire ne dit pas qui sera chargé de goûter les tomates à leur retour sur Terre.