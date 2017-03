De nombreux effets secondaires

Ce non-respect des règles fixées par l’ANSM vaut déjà une suspension en soi ; mais l’affaire ne s’arrête pas là. En vendant ses sérums comme produits cosmétiques, Promicea n’a pas réalisé d’évaluation du rapport bénéfice/risque. Or, la pravastatine et l’alendronate de sodium sont tous deux des médicaments, indiqués respectivement dans l’excès de cholestérol et l’ostéoporose.

Mais ils sont surtout inscrits sur la liste des substances vénéneuses. Cela signifie que les effets secondaires peuvent présenter un risque pour la santé humaine. Le laboratoire ne l’ignore pas, puisqu’il déconseille les sérums aux femmes enceintes et allaitantes. Et les effets indésirables associés aux principes actifs sont larges : troubles gastro-intestinaux, réactions cutanées, troubles du système immunitaire… La liste est longue.





Fin de la production

S’y ajoute un élément clé : la toxicité ophtalmologique de l’alendronate de sodium est connue. Et l’un des deux sérums est destiné aux yeux. Sans compter que la pravastatine interagit avec deux autres médicaments, les fibrates – un hypolipémiant – et la ciclosporine – un traitement anti-rejet. En somme, « les propriétés pharmacologiques (des sérums sont) incompatibles avec le statut de produit cosmétique », tranche l’ANSM.

Promicea se voit donc contraint de retirer les produits du marché « jusqu’à leur mise en conformité avec la réglementation du médicament qui leur est applicable ». Il ne pourra pas non plus les distribuer à titre gratuit ou les fabriquer tant qu’il n’est pas rentré dans le rang. Mais le laboratoire se montre plutôt optimiste sur son site, puisqu’il précise que les sérums seront « bientôt disponibles ».