Risque d'allergie

Les pédiatres de l’université Cardiff ont donc voulu évaluer leur efficacité. Pour cela, ils ont sélectionné une centaine d’enfants atteints d’eczéma modéré infecté. Une quarantaine a reçu le traitement classique à base de dermocorticoïdes et de soins hydratants, et les autres ont reçu, en plus, des antibiotiques (oral ou en crème). L’évolution des lésions a été observée 15 jours, 4 semaines puis 3 mois après le début des traitements.

L’analyse des chercheurs montre que le traitement antibiotique, quel que soit sa forme, n’a pas fait mieux que les crèmes hydratantes et la cortisone. Les auteurs notent même que les lésions se sont vite résorbées chez les enfants ne recevant que les soins habituels. « Notre étude suggère que même en cas de signes d’infection, les enfants atteints d’eczéma modéré ne tirent pas bénéfices des antibiotiques, et pire leur utilisation favorise la résistance aux antibiotiques et accroît le risque d’allergie ou de sensibilité cutanée », résume le Dr Nick Francis, le responsable de travaux, ajoutant que les dermocorticostéroïdes et les crèmes hydratantes forment l’arsenal principal pour soigner un eczéma surinfecté.

Eviter les infections

Par ailleurs, les pédiatres et dermatologues rappellent qu’il faut régulièrement couper les ongles des enfants pour éviter les lésions de grattage, qui deviennent vite des nids à microbes. Ils ajoutent qu’en cas de transpiration et en sortant de l’eau (bain, piscine, mer), la peau doit être rincée abondamment et séchée en tamponnant avec la serviette.

Pour le lavage, préférez les savons surgras ou gel douches parfumés. Enfin, il faut éviter d’agresser la peau en limitant le contact avec des tissus rugueux ou synthétique, et la laine. Mieux vaut utiliser le coton ou le lin considérés comme moins irritants.