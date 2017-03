Après 45 ans

Santé mentale : manger des légumes réduit les risques

Manger plus de 2 portions de légumes chaque jour est associé à un risque réduit d'anxiété et de dépression. L'effet est particulièrement marqué chez les femmes.

Un esprit sain dans un corps sain. L’adage est bien connu. L’alimentation devrait sans doute constituer le troisième pilier de cette citation. Car un régime riche en fruits et légumes est associé à une meilleure santé mentale. C’est ce que montre l’université de Sydney (Australie). Elle publie, dans le BMJ Open, une étude qui dresse un lien entre la consommation de légumes et la détresse psychologique.

L’étude en question a suivi, pendant près de trois ans, 60 000 Australiens de plus de 45 ans. A l’aide de questionnaires précis, les habitudes alimentaires et la santé mentale des participants ont été surveillées. Les résultats sont clairs : par rapport à pas, ou très peu de légumes, en absorber 3 à 4 portions par jour réduit de 12 % le risque d’anxiété ou de dépression. Chez les femmes, l’effet des légumes est encore plus marqué. Par rapport à aucun apport, 3 à 4 portions réduisent de 18 % le risque de détresse psychologique.