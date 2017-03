Morphologie

Evolution : le climat a façonné notre nez

La forme et la taille du nez ont évolué au fil des siècles pour s'adapter aux changements climatiques.

A travers les siècles, l’anatomie de l’homme s’est adaptée à son mode de vie ou son alimentation. La forme et la taille du nez ont également évolué pour s’adapter aux différents climats présents sur la Terre, rapporte une étude publiée dans PLOS Genetics.

Ces travaux dirigés par l’université de Pennsylvanie se sont appuyés sur des images 3D de 476 volontaires dont les ancêtres ont vécu en Asie du Sud et de l’Est, en Afrique de l’Ouest ou en Europe du Nord. Les chercheurs ont alors découvert que les narines sont plus ou moins larges selon les températures auxquelles l’homme est exposé.

Ils montrent ainsi que les narines étroites, retrouvées en particulier dans les zones froides et sèches du globe, permettent d’augmenter l’humidité de l’air et de le réchauffer. Un mécanisme très important car l’air froid et sec est préjudiciable pour les voies respiratoires. A l’inverse, avoir des narines plus larges est associé à des ancêtres ayant vécu dans des régions chaudes et humides.