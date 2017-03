Cellules souches

Alimentation : bientôt du poulet synthétique dans nos assiettes ?

Pour la première fois, des chercheurs américains ont fabriqué de la viande synthétique de poulet et de canard à partir de cellules souches.

Aurons-nous toujours besoin d’animaux pour manger de la viande dans le futur ? En tout cas, la start-up Memphis meat espère bien ne plus être dépendante de l’élevage pour manger un bon steak ou des magrets de canard. Après leurs boulettes de bœuf présentées en février 2016, l’entreprise de la Silicon Valley a réussi à produire de la volaille artificielle. Une première au monde.

Et à en croire les dégustateurs invités à apprécier ces mets, on n'y verrait - presque - que du feu. Le poulet frit et le canard à l’orange présentés à un événement à San Francisco ce mercredi 15 mars les ont bluffés. « La sensation en bouche était superbe et tendre. C’était tellement bon que j’ai presque oublié de mâcher », s’est exclamée Emily Byrd du Good Food Institute au Telegraph. Une expérience incroyable qui lui a même fait dire qu’elle n’avait jamais mangé un si bon canard de sa vie. D’autres invités ont toutefois trouvé que la viande était un peu spongieuse.

Pour l’un des fondateurs de la start-up, le Dr Uma Valeti, produire artificiellement de la viande de poulet est « un pas historique pour le mouvement “viande propre“ ». Celui-ci cherche à répondre à la demande croissante en viande, mais en produisant avec un impact environnemental considérablement réduit et un risque sanitaire plus faible.