Rapport de Josef Schovanec

Autistes : les oubliés du monde du travail

ENTRETIEN - La majorité des adultes autistes sont sans emploi, mais aucun chiffre ne l'atteste. Un rapport propose plusieurs évolutions afin d'améliorer les chances d'embauche.

60 000 : voilà le nombre de Français qui vivent avec une forme d’autisme. Un handicap lourd mais silencieux, et trop souvent ignoré. On estime que seul un enfant autiste sur cinq bénéficie d’une éducation scolaire. En milieu professionnel, c’est encore pire. Les statistiques n’existent tout simplement pas.

Quel devenir pour les adultes autistes ? Comment améliorer leur intégration aux entreprises ? Ces questions, le philosophe et écrivain Josef Schovanec – lui-même atteint du syndrome d’Asperger – tente d’y apporter des réponses dans un rapport remis ce 16 mars à la secrétaire d’Etat chargé des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, Ségolène Neuville. Il suggère plusieurs moyens d’améliorer l’accès à l’emploi chez ce public particulier. Le militant invite le secteur privé à faire preuve d’initiative.





Un silence pesant de l’Etat

La situation actuelle de l’emploi des personnes autistes est catastrophique en France. « Je me souviens d’une question posée à l’Assemblée nationale il y a plusieurs années, sur le nombre de personnes autistes au travail, se remémore Danielle Langloys, présidente d’Autisme France. Le ministère chargé du Travail a répondu qu’il n’existait aucune statistique. »

La situation n’a guère changé en 2017. Dans son rapport, Josef Schovanec ne peut que mentionner les résultats d’un sondage britannique. Il fait état d’un taux d’emploi de 15 %. « Ce serait déjà miraculeux si, en France, on en était à ce niveau », déplore Danielle Langloys. Ce silence général est emblématique du retard français sur la question de l’autisme.





Ecoutez... Danielle Langloys, présidente d'Autisme France : « Il y a un certain nombre d’adultes sans diagnostic, au travail en milieu ordinaire. J’ai été enseignante toute ma vie. Des collègues autistes, j’en ai eu. » présidente d'Autisme France : « Il y a un certain nombre d’adultes sans diagnostic, au travail en milieu ordinaire. J’ai été enseignante toute ma vie. Des collègues autistes, j’en ai eu. »



Les trois plans Autisme et les autres plans dédiés aux personnes handicapées ont bien tenté de faciliter l’accès à l’emploi. Mais l’autisme demeure un handicap à part et la progression reste « fort inégale », selon l’aveu de Josef Schovanec. « On ne sait pas où sont les adultes autistes », résume Danielle Langloys.





L’entretien voué à l’échec

Si une majorité de personnes autistes est au chômage, c’est aussi parce que les solutions manquent pour faciliter leur inclusion en milieu professionnel. Aucune tentative de cadre adapté pour les stages n’a été mise en place. Le recrutement, lui, reste largement favorable aux personnes qui ne souffrent pas de troubles envahissants du développement. « Si on veut que la personne autiste n’intègre jamais un lieu de travail, il suffit de lui faire passer un entretien d’embauche », confirme Danielle Langloys.

De fait, cet entretien répond à des codes précis, à une compréhension implicite de l’exercice. C’est, en somme, un parcours d’obstacles à accomplir avec le moins d’erreurs possibles. « La personne autiste est inapte à faire cela, souligne la présidente d’Autisme France. C’est lui savonner la planche et cela n’a aucun intérêt puisque cela ne permet pas de détecter ses compétences. »