Impact sur les articulations

Mal de dos : et si ça venait de votre jean ?

Des chiropracteurs britanniques mettent en garde contre certains vêtements et accessoires de mode dont l'usage intensif pourrait nuire à la colonne vertébrale.

L’expression fashion victim vient de prendre un tout nouveau sens… 8 Français sur 10 ont eu mal au dos au moins une fois dans leur vie. Au Royaume-Uni, où les estimations sont similaires, une association de chiropracteurs met en cause la mode. Et ça n’est pas qu’une expression : jean skinny, talons hauts et autres manteaux à capuche favorisent les douleurs dorsales, selon la British Chiropractic Association.





Un pantalon trop serré

Presque trois quarts des femmes britanniques ont eu à se plaindre de leur dos, d’après le sondage réalisé par la BCA. Et pourtant, un tiers d’entre elles ignore que la garde-robe peut jouer un rôle dans ces souffrances.

« Les sacs à main surchargés et lourds sont le principal coupable », pointe Tim Hutchful, membre de l’association. Les porter sur une épaule fait, en effet, souffrir les épaules, le cou et les bras. « Mais d’autres accessoires sont inattendus, les jeans skinny par exemple. Ils restreignent les mouvements des hanches et des genoux et affectent la façon dont nous nous tenons », poursuit le chiropracteur.

En bloquant les articulations, le pantalon empêcherait l’organisme d’absorber les chocs, ce qui cause des dommages au dos. Ça n’est pas la première fois que ce jean très à la mode est mis en cause. En 2015 déjà, la coupe skinny a fait l’objet d’une publication scientifique. Une Australienne de 35 ans a aidé un ami à déménager. Mal lui en a pris : vêtue d’un tel modèle, la femme a fini aux urgences avec une atteinte des nerfs périphériques.





Un risque de blessure

En réalité, l’association de chiropracteurs pointe 5 grands coupables. En plus des sacs à main et des jeans ajustés, manteaux à capuche en fourrure (ou imitation), talons hauts, mais aussi mules sont accusés de favoriser les problèmes de dos. Les premiers atteignent les cervicales, les seconds les dorsales.

De fait, 10 % des femmes interrogées par la BCA portent des chaussures sans soutien au talon. Celles-ci affectent directement la posture au cours de la marche. Les talons hauts, de leur côté, sont régulièrement pointés du doigt. Une étude américaine affirme ainsi que les porter plus de trois fois par semaine peut provoquer des déséquilibres au niveau de quatre muscles de la cheville et causer certaine blessures. Des déséquilibres qui se répercutent, sans surprise, sur le dos.