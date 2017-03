Epidémie

Dengue : deux nouveaux décès en Nouvelle-Calédonie

Deux personnes âgées sont décédées à Nouméa le 3 et 6 mars après avoir contracté la dengue. Les deux victimes étaient dans un état de santé fragile.

La dengue a fait deux nouvelles victimes en Nouvelle-Calédonie, a annoncé le gouvernement local. Il s’agit d’une femme de 82 ans et un homme de 71 ans, résidant à Nouméa. Ils sont tous les deux décédés au Centre hospitalier territorial du Médipôle le 3 et 6 mars.

Selon le gouvernement, ces personnes étaient fragilisées par des pathologies antérieures. L’une d’elles a été infectée par le sérotype 1 du virus de la dengue.

Cinq décès en trois mois

Depuis septembre 2016, 1 523 cas confirmés ou cliniques ont été recensés sur l’archipel. Ces malades se concentrent surtout à Nouméa (791 cas), Dumbea (254 cas) et Mont-Dore (145 cas). Et ce n’est que le début à en croire les autorités calédoniennes qui prévoient que 100 000 personnes supplémentaires seront infectées d’ici juin, période où les températures devraient devenir plus fraîches.

Le 6 mars dernier, le directeur adjoint de la direction des Affaires sanitaires et sociales (DASS), Jean-Paul Grangeon, a déclarait que cette épidémie semblait « assez grave », indiquant que le taux d’hospitalisation avoisinait les 8 %, « ce qui est nettement supérieur aux années précédentes et à la moyenne de l’OMS qui se situe autour d’1 % », avait-il souligné. Depuis le début de l’épidémie déclarée en janvier 2017, cinq personnes sont décédées.