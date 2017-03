Lutter contre la sédentarité

Passer 3 heures sur des écrans augmente le risque de diabète chez les enfants

Les enfants qui passent plus de 3 heures par jour devant une télé ou un ordinateur ont plus de risque de développer un diabète que ceux y passant moins d'une heure.

Les écrans favorisent le surpoids et le diabète chez nos chères petites têtes blondes. Dans Archives of Disease in Childhood, des chercheurs de l’université de Londres et de Glasgow montrent que les enfants qui passent plus de 3 heures par jour devant la télévision et l’ordinateur ont un risque accru de développer un diabète de type de 2.

Les scientifiques se sont appuyés sur le suivi de près de 4 500 enfants âgés de 9 à 10 ans scolarisés à Londres, Birmingham et Leicester. Ces jeunes participants ont été invités à réaliser plusieurs examens de santé afin d’évaluer leurs facteurs de risque cardiovasculaire tels que l’indice de masse corporelle (IMC), le taux de cholestérol et de triglycéride, ainsi que la glycémie à jeun et l’hypertension. Ils ont également dû rapporter quotidiennement le temps passé devant la télévision, la console de jeux et l’ordinateur.

Seulement 4 % des enfants n’avaient pas accès à des écrans dans la journée, tandis que près de 2 sur 5 consacraient une heure ou moins par jour à cette activité. Près d’un enfant sur trois a rapporté y passer entre 1 et 2 heures et à peine plus d’un sur 10 entre 2 et 3 heures. 1 sur 5 restait assis face à des écrans pendant plus de 3 heures par jour. Parmi ces derniers, les garçons étaient les plus nombreux.