Moins de douleur et d’inflammation

Comment expliquer ce phénomène ? La curcumine a, naturellement, une action inhibitrice de l’enzyme phosphorylase kinase. Celle-ci est impliquée dans la guérison des blessures mais provoque un processus d’inflammation. Ce sont les rougeurs, gonflements et douleurs observés chez l’ensemble des patients. En seulement 5 minutes, la phosphorylase kinase déclenche ce mécanisme, qui active 200 gènes différents.

Si la curcumine inhibe cette enzyme, elle ne contredit pas pour autant son action. Au contraire, les patients n’avaient plus aucune trace de brûlure 6 semaines après le début de l’étude. La guérison est donc améliorée. Le petit plus, c’est que l’épice aide à réduire la douleur et l’inflammation associées à ce phénomène.

Voilà qui explique sans doute pourquoi le curcuma est utilisé, depuis des siècles, en médecine traditionnelle. Son usage est reconnu dans les troubles digestifs. Mais l’épice peut aussi être indiquée dans diverses maladies inflammatoires ainsi que des ulcères de l’estomac… des fonctions qui sont, pour le moment, dites « traditionnelles ».