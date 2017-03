Fertilité

Le régime méditerranéen améliore la qualité du sperme

Selon une étude menée par des chercheurs espagnols et italiens, une alimentation saine améliorerait la qualité du sperme et la fertilité masculine.

L'article qui suit pourrait bien intéresser les hommes qui ont des envies de paternité. Mais aussi ceux considérés comme des fins gourmets. Selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Human Reproduction Update, et relayée par Santélog, une alimentation saine améliore la qualité du sperme.

Cette découverte est celle de scientifiques italiens de l'Universitat Rovira i Virgili (URV) et de chercheurs de l'Institut de Recherche Sanitaire Pere i Virgili (Tarragone-Espagne). Conjointement, ils ont réalisé le premier examen systématique de toutes les études d'observation sur la qualité du sperme, la fertilité masculine et la qualité de leur alimentation.





Le sport également au menu...

Les données rapportées montrent que pour optimiser la qualité des spermatozoïdes des changements de style de vie simples sont nécessaires. L'équipe cite en premier lieu une pratique régulière de l'activité physique, qui en à peine six semaines booste le nombre de spermatozoïdes.

Mais leur méta-analyse indique aussi que la qualité du sperme est meilleure quand le régime alimentaire est riche en certains nutriments tels que les acides gras oméga-3, certains antioxydants (vitamine E, vitamine C, β-carotène, sélénium, zinc, cryptoxanthine et lycopène), et la vitamine D.





... du régime méditérranéen

Par exemple, le poisson, les crustacés, les fruits de mer, la volaille, les céréales, les légumes et les fruits, les produits laitiers à faible teneur en matière grasse et le lait écrémé sont associés positivement à plusieurs paramètres de qualité du sperme. A contrario, une consommation trop élevée d’aliments à base de viande transformée, soja, pommes de terre, et produits laitiers eniters est associée à des spermatozoïdes de « mauvaise qualité ».

Enfin, une consommation trop élevée d'alcool, de caféine, de viande rouge et de viande transformée a une influence néfaste sur la fertilité des hommes. « Ces résultats mettent en évidence le fait que l'adhésion par les hommes à un régime alimentaire sain, comme le régime méditerranéen par exemple, est de nature à améliorer considérablement la qualité du sperme et la fécondité de leur partenaire », conclut l'équipe.