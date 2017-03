Demande d'autorisation en 2022

A l’issue de cette expérience, les médecins et les parents rapportent une nette atténuation des symptômes chez les enfants traités. Tous ont noté une amélioration de la communication visuelle et des troubles stéréotypés. Les enfants qui ont reçu du bumétanide sont plus présents et il est plus facile de leur faire faire des activités. Des observations déjà réalisées lors de travaux menés en 2012 comme le montre la vidéo ci-dessous. Les chercheurs ajoutent que les enfants de chaque groupe ont répondu aux traitements, quel que soit leur âge et leur trouble autistique.

Fort de ces résultats, les médecins réunis au sein de l’entreprise Neurochlore s’apprêtent à lancer leur essai de phase 3 en partenariat avec les laboratoires Servier. Elle devrait durer un an et inclure plus de 300 enfants du monde entier. Si l’étude est concluante, les chercheurs espèrent pouvoir déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché en 2022.