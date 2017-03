Justice

Belle Gibson : la blogueuse a menti sur son cancer pour vendre un livre

Belle Gibson est devenue célèbre dans le monde entier en racontant avoir souffert d'un cancer. Elle a été reconnue coupable d'avoir trompé l'opinion publique.

Après être parvenue à la célébrité grâce au récit de sa prétendue victoire contre son cancer du cerveau, Belle Gibson, 25 ans, avait publié en 2013 un ouvrage de cuisine à succès. « The Whole Pantry » (Tout le garde-manger) présentait 80 recettes pour la plupart à base de plantes, inspirées de son prétendu combat contre la maladie.

La blogueuse australienne y expliquait avoir utilisé des thérapies naturelles, la médecine ayurvédique, par exemple, et suivi un régime sans gluten et sans sucre raffiné pour terrasser la maladie. Une belle success story à l'australienne qui s'est écroulée en 2015.





Un procès en justice

Cette année-là, la jeune femme avoue dans The Australian Women's Weekly avoir menti et n'avoir jamais été malade. Une désillusion que le peuple australien ne laissera pas passer. Le service chargé de la protection des consommateurs de l’Etat de Victoria, Consumer Affairs Victoria (CAV), a porté plainte contre la blogueuse et la Cour fédérale a retenu la plupart de ses arguments.

La jeune femme a eu « un comportement trompeur et mensonger », a reconnu cette semaine la Cour. Et même si la peine n’a pas encore été déterminée, elle encourt jusqu’à 220 000 dollars australiens d’amende (157 000 euros) et sa société jusqu’à 1,1 million (800 000 euros) de dollars australiens de pénalités, a indiqué à l’Agence France Presse (AFP), un porte-parle du CAV.





Une série de fantasmes

« Mme Gibson a délibérément joué sur le désir des Australiens de venir en aide aux moins chanceux » , a affirmé de son côté la juge Debra Mortimer. Cette dernière n'a cependant pas écarté la possibilité que Mme Gibson ait « pu être victime d’une série de fantasmes sur son état de santé » car il a été impossible de prouver avec certitude qu’elle « ne pensait pas vraiment être atteinte d’un cancer.

Pour rappel, Belle Gibson avait vu son mensonge s'écrouler lorsqu’elle n’avait pas donné comme elle l’avait promis 300 000 dollars de ses recettes à une œuvre de bienfaisance. Parallèlement, ses amis avaient commencé à se poser des questions dans les médias sur son état de santé. La jeune femme sera prochainement fixée sur son sort au cours d'une deuxième audience.