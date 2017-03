Lettre ouverte

Vaccination anti-HPV : les gynécologues dénoncent le retard français

Dans une lettre ouverte adressée, 2 sociétés savantes appellent les candidats à la présidentielle à se mobiliser pour améliorer la vaccination anti-HPV.

La France se classe aux derniers rangs des pays européens en matière de vaccination contre les papillomavirus (HPV), responsable du cancer du col de l’utérus. Dans une lettre ouverte aux candidats à la présidentielles 2017 (1), le Pr Philippe Descamps, président de la commission relations internationales du dénonce l’échec de la politique vaccinale et n’hésite pas à parler de « drame français ».

Chaque année dans le pays, plus de 3 000 femmes sont atteintes de ce cancer, et plus de 1 000 d’entre elles en meurent. Or, ce cancer peut être prévenu grâce au vaccin anti-HPV conférant une protection de 80 % contre les virus HPV 18 et 16. « Excellente nouvelle pour l’humanité puisque la très grande majorité des adultes ayant des rapports sexuels rencontrera un jour l’un de ces virus qui ne sont pas des "marqueurs de mauvaise vie" comme certains l’affirment, mais simplement les témoins d’une activité sexuelle », rappelle le chef du pôle femme-mère-enfant au CHU d'Angers.

Autorisé en 2007 en France, ce vaccin a rapidement été dénigré par des « pseudo-spécialistes incompétents ». Cinq ans après sa mise sur le marché, une cinquantaine de femmes ont porté plainte et accusé le Gardasil de provoquer des maladies auto-immunes. Des plaintes classées sans suite au vu du « suivi extrêmement rigoureux réalisé pendant plus de 10 ans dans 130 pays et concernant plus de 200 millions de doses de vaccins administrés », relève le médecin. Celui-ci l’assure : « l’apparition d’une sclérose en plaque, d’une thyroïdite ou de tout autre maladie, un jour, un mois ou un an après une vaccination anti-HPV, constitue une "coïncidence temporelle" indépendante de la vaccination ».